Vom Elektroautohersteller zum Mobilitätskonzern: XPeng Inc. setzt auf KI, Robotaxis, humonoide Roboter und sogar fliegende Autos. Beginnt jetzt die nächste Wachstumsphase der Aktie? Der chinesische Elektroautobauer XPeng setzt auf Expansion und technologische Visionen. Unternehmenschef He Xiaopeng gab in einem Interview mit dem Chinese Securities Journal einen optimistischen Ausblick auf die kommenden Monate. Besonders der Einsatz künstlicher Intelligenz soll dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verleihen. Neben neuen KI-Funktionen in Fahrzeugen stellte Xiaopeng auch ambitionierte Zukunftsprojekte in Aussicht. Dazu zählen die Serienproduktion des humanoiden Roboters "Iron",
