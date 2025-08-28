Die Aktie von Nvidia notiert aktuell bei 152,88 EUR. Nach Vorlage der Quartalszahlen herrscht an den Märkten gespannte Stimmung: Während die Ergebnisse im zweiten Quartal solide ausfielen, ließ die Prognose für die kommenden Monate viele Investoren aufhorchen.Starke Zahlen, aber gebremster Ausblick Im zweiten Quartal 2025 erzielte Nvidia einen Umsatz von 30,2 Milliarden USD, ein Zuwachs von 105 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de