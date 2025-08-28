Spannend finde ich bei der feil gebotenen Anleihe (klick hier für Details) der WEB Windenergie AG (ISIN AT0WEB2510A1), dass ab dem sechsten Jahr wegen der Teiltilgung ein geringerer Betrag für die Verzinsung übrigbleibt. Und dass Anleger der WEB Windenergie AG die Bude dafür einrennen. Als Anleger muss ich doch wollen, dass mein gesamtes Kapital bis zum Schluss verzinst wird. 4,5 Prozent sind ja nicht irgendwas, die schlagen aktuell die Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
