Kostengünstig, langlebig und optisch ansprechend - so lauten die Vorgaben für das Projekt "Design-PV". In einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren behandelte Dekorfolien sollen ein einheitliches Äußeres von Fassadenelementen und Solarmodulen ermöglichen. Das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP arbeitet gemeinsam mit fünf Partnern aus Forschung und Industrie in dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Projekt "Design-PV" an einem Verfahren zur Kaschierung von Metallfassadenelementen und Solarmodulen. Ziel ist ein einheitliches Äußeres bei einer möglichst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
