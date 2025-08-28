Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 24.035 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Porsche, Siemens und Continental. Am unteren Ende ließen hingegen die Aktien von Vonovia, Qiagen und Eon am stärksten nach.



"Die Marktteilnehmer fokussieren sich am Donnerstag insbesondere auf die Aktien der Automotiveunternehmen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Nachdem die offiziellen europäischen Kfz-Verkaufszahlen publiziert wurden, scheint sich das Sentiment in diesem Bereich etwas aufzuhellen.



"Das Tal der Tränen ist so langsam durchschritten", so der Marktanalyst. Dennoch wirke die Anziehungskraft der 24.000-Punkte-Kursmarke auf dem Gesamtmarkt. "Es fehlen nachhaltige und kraftvolle Handelsimpulse, um den Dax 40 in die eine oder andere Kursrichtung bewegen zu können." Dennoch sei eine gewisse Marktbreite bei den Tagesgewinnern zu erkennen und die Mehrheit der Indextitel bewege sich auf der Gewinnerseite.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1655 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8580 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,74 US-Dollar; das waren 31 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur