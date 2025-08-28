Die neu installierte Bruttoleistung von Solarparks erhöhte sich deutschlandweit von rund 2.699 Megawatt (MW) im ersten Halbjahr 2024 auf 2.981 MW im ersten Halbjahr 2025. Dies entspricht einem Wachstum von 10 Prozent beim Ausbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Die Zahlen gehen aus dem Solar-Monitor der Fachagentur Wind und Solar über die Inbetriebnahme von Solaranlagen auf Freiflächen hervor. […] Die neu installierte Bruttoleistung von Solarparks erhöhte sich deutschlandweit von rund 2.699 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver