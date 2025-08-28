Zürich - Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für Konversationen verändert die Contact-Center-Branche grundlegend. Darauf weist die Schweizer Spitch AG hin, ein Anbieter von KI-basierten Sprach- und Textdialogsystemen (Conversational Agentic AI). Nutzniesser sind gleichermassen die Verbraucher, die schneller präzisere Auskünfte und Unterstützung erhalten, wie auch die Unternehmen durch höhere Effizienz und Kundenzufriedenheit. "Der Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
