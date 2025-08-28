Zürich - Der kotierte Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Dank der erneut starken Vermietungsleistung und weiter reduzierten Finanzierungskosten ist der Fonds auf Kurs, sein Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil auch für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Das gute Resultat spiegelt sich in einer Anlagerendite für das erste Halbjahr von 3.80 % und der Performance seit Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
