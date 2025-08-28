© Foto: Joko - JokoDie Aktie der Optikerkette Fielmann ist nach Vorlage der Halbjahreszahlen deutlich unter Druck geraten und fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit über zwei Monaten.Die Optikerkette Fielmann hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt und ihre Jahresziele bestätigt. Der Umsatz stieg um 12,6 Prozent auf 1,216 Milliarden Euro, organisch legte das Geschäft um 4,4 Prozent zu. Das EBITDA kletterte um 25,9 Prozent auf 290 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 23,7 Prozent. Besonders erfreulich: Die Personalkostenquote sank um 2,6 Punkte auf 40,6 Prozent - ein Signal, das Anleger positiv aufnehmen dürften. Dennoch setzen am Donnerstag bei Anlegern erst einmal Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE