Der dänische Biopharmakonzern Novo Nordisk baut seine Reichweite im US-Markt weiter aus. Hierzu ist Novo Nordisk eine neue Partnerschaft mit 9amHealth eingegangen. Gemeinsam mit dem Telemedizin-Spezialisten bieten die Dänen ab sofort über die Plattform NovoCare Zugang zu einer virtuell geführten Adipositas-Klinik.Durch die Kooperation können Patienten in den gesamten USA direkt über NovoCare auf die von Spezialisten geleitete Online-Klinik von 9amHealth zugreifen. Ziel ist es, die medizinische Versorgung
