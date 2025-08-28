DJ Evonik bündelt Infrastruktur-Dienstleistungen in Syneqt GmbH

DOW JONES--Der Chemie-Konzern Evonik bündelt seine bislang auf die Chemieparks Marl und Wesseling konzentrierten Infrastruktur-Aktivitäten in einer gemeinsamen Einheit. Die neue Gesellschaft heiße Syneqt GmbH und soll am 1. Januar 2026 die Arbeit aufnehmen, teilte Evonik mit. Mit rund 3.500 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro soll Syneqt einer der größten Anbieter in Nordrhein-Westfalen für Services in der Prozess-Industrie darstellen.

Syneqt werde ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Evonik, und perspektivisch ist laut Evonik der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen. Optionen dieser Art werden jedoch noch geprüft.

August 28, 2025

