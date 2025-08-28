Unterföhring (ots) -- Der Europameister und Champions-League-Sieger wird künftig gemeinsam mit Moderator Riccardo Basile das aktuelle Fußballgeschehen diskutieren und kommentieren- Ab 7. Oktober monatlich auf Sky Sport News - insgesamt acht Folgen bis Saisonende 2025/26 geplant- Neben Sky Sport News ist die Sendung auch frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App, außerdem auf Abruf und als Podcast verfügbarUnterföhring, 28. August 2025 - Matthias Sammer zählt zu den meinungsstärksten Fußball-Experten Deutschlands. Ab Oktober steht er im Mittelpunkt eines eignen Formats bei Sky Sport News: "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk". Gemeinsam mit Moderator Riccardo Basile spricht der Europameister und Champions-League-Sieger einmal im Monat über die großen Themen des Fußballs.Die Sendung wird jeweils dienstags um 21:00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und ist zudem auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf Abruf sowie als Podcast verfügbar. Insgesamt sind acht Folgen bis Saisonende 2025/26 geplant.Neben einem speziellen Schwerpunkt-Thema beleuchtet das Format aktuelle Schlagzeilen aus der Fußballwelt, behandelt kontroverse Themen sowie persönliche Geschichten und Anekdoten von Matthias Sammer.Matthias Sammer: "Unser Fußball bietet so viele unglaubliche Geschichten, Aufreger und Diskussionsthemen. Darüber will ich künftig reden. Zusammen mit Riccardo Basile werde ich aktuelle und auch grundsätzliche Themen, die uns alle beschäftigen, besprechen und auch mal den Finger in die Wunde legen. Ich freue mich auf unser neues Format bei Sky Sport."Matthias Schmidt, Director Sky Sport News: "Mit Matthias Sammer gewinnt Sky Sport einen außergewöhnlichen Experten für unser neues Format "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk". Besonders schätzen wir seine antizyklische Themensetzung, seinen Mut, Dinge klar anzusprechen, und seine Fähigkeit, neben der Aufdeckung von Problemen auch konkrete Lösungen aufzuzeigen. Damit ergänzt er unser starkes Expertenteam in idealer Weise."Die erste Ausgabe von "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" wird am Dienstag, 7. Oktober, ausgestrahlt.Bereits wenige Tage zuvor, am 2. Oktober, startet mit "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" ein weiteres Highlight auf Sky Sport News: Seit dieser Saison ist Oliver Kahn dort fester Gast und diskutiert gemeinsam mit Roman Weidenfeller, Moderator Riccardo Basile sowie einem wechselnden hochkarätigen Gast das aktuelle Fußballgeschehen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6106056