PubNub, die führende Plattform für interaktive Echtzeit-Anwendungen, gab ihre Zusammenarbeit mit DAZN bekannt, der weltweit führenden Plattform für Sportunterhaltung, um eine bahnbrechende Übertragung des FIFA Club World Cup 2025 zu ermöglichen. Dies war das erste internationale Klubfußballturnier der Herren, das live und kostenlos für Fans weltweit gestreamt wurde. Mit Hilfe der Echtzeit-Infrastruktur von PubNub konnte DAZN Millionen von Fans ein interaktives globales Seherlebnis für 63 Spiele in 30 Tagen bieten.

Neuland im Bereich der Sportübertragung betreten

An dem Turnier nahmen 32 der weltweit besten Vereine teil und es wurde in über 200 Märkten übertragen. Durch die Infrastruktur von PubNub konnte DAZN nicht nur streamen, sondern auch die spannende Atmosphäre eines Stadions in die Wohnzimmer weltweit übertragen.

"DAZN wollte nicht nur Spiele streamen sie wollten die elektrisierende Atmosphäre eines Live-Spiels erzeugen", so Todd Greene, CEO von PubNub. "Dazu benötigten sie eine robuste Echtzeit-Infrastruktur, die skalierbar ist und gleichzeitig unmittelbare, nahtlose und ansprechende Interaktionen ermöglicht. Die Ergebnisse sprechen für sich wir haben zusammen mit DAZN das weltweit größte virtuelle Fanerlebnis geschaffen."

Robuste Echtzeit-Infrastruktur

Während des Turniers sorgte PubNub für eine außergewöhnliche Performance, unter anderem durch:

212 Millionen Zugriffe pro Minute in Spitzenzeiten

in Spitzenzeiten 99,999 Uptime bei allen Spielen

bei allen Spielen Latenzzeit unter 100 ms zur Gewährleistung sofortiger Fan-Interaktionen

zur Gewährleistung sofortiger Fan-Interaktionen Keine Unterbrechungen während des gesamten 30-tägigen Events

Das größte virtuelle Fan-Erlebnis der Welt

Durch die Kombination der Plattform von DAZN mit der Technologie von PubNub wurden passive Zuschauer zu Mitgliedern einer dynamischen Community. Die Funktionen umfassten:

Reaktionsschneller Echtzeit-Chat mit Millionen von Teilnehmern

mit Millionen von Teilnehmern Sofortige Live-Reaktionen , die auf allen Geräten sichtbar waren

, die auf allen Geräten sichtbar waren Social Viewing für Freunde, um auf der ganzen Welt gemeinsam zu schauen

für Freunde, um auf der ganzen Welt gemeinsam zu schauen Synchronisierte Multi-Screen-Erlebnisse

Verwertbare Erkenntnisse aus der Fan-Interaktion, Einbindung von Highlight- Reels und sozialen Inhalten

"Die Fans haben nicht nur zugesehen", so Greene weiter. "Sie haben gemeinsam Tore gefeiert und über die 90 Minuten des Spiels hinaus gemeinsame Erinnerungen geschaffen."

Die Zukunft der Sportübertragung

Der Erfolg der Übertragung des FIFA Club World Cup 2025 unterstreicht die steigende Nachfrage nach interaktiven digitalen Sporterlebnissen. PubNub und DAZN haben unter Beweis gestellt, dass Streaming-Plattformen die Energie eines Stadions reproduzieren und dabei neue Möglichkeiten für die Einbindung von Fans und die Generierung von Einnahmen eröffnen können.

"DAZN hat vorgemacht, wie Streaming mit Live-Erlebnissen mithalten kann", so Greene. "Und hat damit den Standard für immersive, interaktive Übertragungen in der Zukunft gesetzt."

Über PubNub

PubNub ist die weltweit führende Plattform für Echtzeit-Kommunikation und ermöglicht interaktive Erlebnisse in den Bereichen Gaming, Gesundheitswesen, Bildung, Einzelhandel und Medien. PubNub ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen mit einer Latenz von unter 100 ms, einer Zuverlässigkeit von 99,999 und globaler Reichweite zu erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pubnub.com.

Über DAZN

DAZN ist die führende Plattform für Sportunterhaltung und überträgt Live- und On-Demand-Inhalte für Millionen von Fans in aller Welt. Als exklusiver Broadcaster des FIFA Club World Cup 2025 hat DAZN Geschichte geschrieben, als es das Turnier für Fans in über 200 Märkten kostenlos übertragen hat. Besuchen Sie www.dazn.com.

