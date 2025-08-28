Zürich - Salesforce AI Research stellt eine Simulationsumgebung vor, mit der sich die Leistungsfähigkeit von KI-Agenten in realistischen Geschäftsszenarien testen lässt. Ausserdem werden neue Benchmarking-Tools zur Bewertung von Agenten in verschiedenen Anwendungsfällen eingeführt. Damit erhalten Unternehmen eine sachliche und überprüfbare Grundlage für den Einsatz von KI-Agenten im Unternehmensalltag. Darüber hinaus wurde die Data Cloud um fortschrittliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab