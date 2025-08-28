Die Eisen-Salz-Batterietechnologie habe nicht versagt, heißt es in einem Linkedin-Post des Principal Technologist des Unternehmens. Dennoch haben Marktwidrigkeiten, Investitionszyklen und strategische Entscheidungen dazu geführt, dass das Unternehmen schließt. "Es ist ein trauriger Tag, der das Ende eines Traums markiert, die Eisen-Salz-Batterie als kostengünstige, umweltfreundliche und langlebige Speichertechnologie auf den Markt zu bringen. " Dies schreibt John Alper, Principal Technologist von Voltstorage, am Mittwoch auf Linkedin, um die Schließung seines Unternehmens zu verkünden. Doch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
