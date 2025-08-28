The Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort ist das siebte Ferienresort der Marke im asiatisch-pazifischen Raum und unterstreicht die wachsende Nachfrage in der Region

The Marriott Vacation Clubs, eine Sammlung von Ferienwohnrechtsmarken der Marriott Vacations Worldwide Corporation, erweitern ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum mit der Eröffnung des Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort in Thailand im August dieses Jahres. Das neue Resort ist Teil eines umfassenderen regionalen Wachstums, zu dem auch eine neue Entwicklung im Marriott's Enclave at Bali Nusa Dua Terrace und neue Apartments im Marriott's Bali Nusa Dua Terrace sowie die Erweiterung des Marketing-Callcenters des Marriott Vacation Club in Shanghai gehören.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250827478846/de/

Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort provides scenic views of the Andaman Sea. Photograph depicts the JW Marriott, Khao Lak Resort Spa.

"Unsere kontinuierlichen Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum, darunter die Eröffnung neuer Resorts und der Ausbau unserer Callcenter-Aktivitäten, spiegeln unser langfristiges Engagement in dieser Region wider", so John Geller, President und CEO von Marriott Vacations Worldwide. "Da das Interesse an Ferienwohnrechten unter asiatischen Reisenden und internationalen Eigentümern und Mitgliedern gleichermaßen weiter zunimmt, freuen wir uns darauf, unsere Präsenz zu verstärken und außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, die kulturellen Reichtum mit der bewährten Qualität des The Marriott Vacation Clubs-Portfolios verbinden."

Vorstellung des Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort

Im August 2025 wird The Marriott Vacation Clubs sein neuestes Reiseziel vorstellen: Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort. Die 52 Familiensuiten befinden sich im atemberaubenden JW Marriott Khao Lak Resort Spa, nur 90 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt, und werden derzeit sorgfältig in geräumige Ferienwohnungen mit zwei Schlafzimmern umgebaut, die vier verschiedene Zimmertypen bieten. Jedes Apartment bietet bequem Platz für bis zu fünf Gäste und verbindet die Wärme der von Südthailand inspirierten Architektur mit traditionellen Möbeln und lokal geprägten Kunstwerken. Die Unterkünfte eignen sich perfekt für längere Aufenthalte und verfügen über geräumige Wohn- und Essbereiche sowie gemütliche Schlafzimmer.

Die Architektur des neuen Resorts orientiert sich an einem traditionellen Bauernhaus im Lanna-Stil und besticht durch Teakholz-Details, schlichte Satteldächer, warme Holzvertäfelungen und weitläufige Veranden, die den Blick auf die Berge von Khao Lak freigeben. Hier haben Eigentümer, Mitglieder und Gäste Zugang zum Garten des JW Marriott Khao Lak Resort Spa, der Teil des Engagements des Resorts für eine nachhaltige Zukunft ist. Der JW Garden versorgt das Resort mit frischen Bio-Produkten und baut mehr als 200 Sorten Obst, Gemüse und Kräuter an, die in allen Restaurants verwendet werden. Die Gäste können auch an praktischen Kursen und Workshops zu den Themen Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden teilnehmen. Nachhaltigkeit wird durch Initiativen zur Verringerung der Umweltbelastung noch stärker in das Gästeerlebnis im Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort integriert. Zu den Maßnahmen gehören die Abschaffung von Einwegkunststoffen im gesamten Resort, die Verwendung von wiederverwendbaren Glaswasserflaschen in den Gästezimmern und Bambus-Schlüsselkarten als natürliche, biologisch abbaubare Alternative zu Kunststoff.

Als Teil des JW Marriott Khao Lak Resort Spa Campus werden Eigentümer, Mitglieder und Gäste des Marriott Vacation Club Khao Lak Beach Resort eine Reihe von Annehmlichkeiten, darunter einen beeindruckenden, 2,4 km langen Lagunenpool, den größten in Südostasien, ein Kinderbecken, 11 Restaurants und Poolbars sowie voraussichtlich ab Ende 2026 Pickleball- und Basketballplätze, Abenteuergolf und Fahrräder zur Erkundung der Umgebung.

"Thailand erlebt derzeit einen bedeutenden Aufschwung im Tourismus, der durch zukunftsorientierte Regierungsinitiativen wie visumfreie Einreise, verbesserte Flugverbindungen, eine nationale Kampagne zur Förderung des Reisens und ein erneutes weltweites Interesse aufgrund aktueller Filmproduktionen vor Ort vorangetrieben wird. Das Interesse an den vielfältigen Reisezielen des Landes steigt rasant", so Lee Dowling, Senior Vice President und Managing Director für den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Nahen Osten. "Die Eröffnung des Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort ist eine zeitgemäße und strategische Erweiterung für The Marriott Vacation Clubs, da wir weiterhin der wachsenden Nachfrage unserer Eigentümer, Mitglieder und Gäste nach bereichernden Urlaubserlebnissen im asiatisch-pazifischen Raum nachkommen. Mit seinen Stränden, seinem reichen kulturellen Erbe und seiner zunehmenden Bekanntheit als Urlaubsziel ist Khao Lak wie geschaffen für die Art von immersiven Aufenthalten, die unsere Eigentümer und Mitglieder erwarten."

Der Bau weiterer Wohnungen begann im März mit einer feierlichen Grundsteinlegung, bei der ein Brama-Ritual und eine Segnungszeremonie durch thailändische Mönche durchgeführt wurden, um das Land zu ehren und zu segnen. Darüber hinaus wird Anfang 2026 eine neue Verkaufsgalerie eröffnet. Der Bereich wurde so gestaltet, dass er ein umfassendes Erlebnis bietet, und führt die Gäste durch eine ansprechende Präsentation des globalen Portfolios und der vielfältigen Reiseziele der Marke in die Welt des Ferienwohnrechts ein. Dieser Bereich wird auch thailändische Designelemente wie üppige tropische Vegetation und eine raffinierte Farbpalette aus warmen Neutraltönen, Seladongrün und sanften Blaugrautönen präsentieren, um ein Gefühl von Heimat zu vermitteln. Reservierungen für zukünftige Mietaufenthalte im www.MarriottVacationClubs.com sind ab sofort möglich. Eigentümer und Mitglieder von Abound by Marriott Vacations können ab sofort Clubpunkte für die Reservierung von Aufenthalten mit Check-in ab dem 28. August 2025 verwenden.

Weiteres Wachstum bei Urlaubsangeboten auf Bali

The Marriott Vacation Club plant, Anfang 2026 im Rahmen der Erweiterung des Marriott Bali Nusa Dua Terrace 32 neue Apartments zu eröffnen. Die neuen Räumlichkeiten umfassen 16 Apartments mit einem Schlafzimmer und 16 Apartments mit zwei Schlafzimmern, die alle über eine voll ausgestattete Küche und einen privaten Pool verfügen. Eigentümer, Mitglieder und Gäste haben außerdem Zugang zu einem 200 m² großen Swimmingpool und einer 420 m² großen Sonnenterrasse mit Poolbar und privaten Cabanas.

Darüber hinaus wird die Marke im nächsten Jahr das Marriott's Enclave at Bali Nusa Dua Terrace innerhalb des bestehenden Marriott's Bali Nusa Dua Terrace-Anwesens eröffnen. Die freistehenden, zweistöckigen Apartments umfassen 13 Einheiten mit zwei Schlafzimmern und 13 Einheiten mit drei Schlafzimmern, die jeweils über einen privaten Pool und eine Küche verfügen. Das Marriott's Enclave at Bali Nusa Dua Terrace wird außerdem über einen eigenen Lobby-/Check-in-Bereich, einen Kinderclub, ein Fitnessstudio, eine Poolbar und eine Eigentümerlounge verfügen.

Eigentümer, Mitglieder und Gäste beider Anlagen haben uneingeschränkten Zugang zu den Annehmlichkeiten und Einrichtungen des Renaissance Bali Nusa Dua Resort, das sich am selben Standort befindet. Dazu gehören der Zugang zu fünf Restaurants und Bars, ein Pool, ein Spa mit umfassendem Service und ein Fitnesscenter.

Ausbau des Callcenter-Betriebs in Shanghai

The Marriott Vacation Clubs erweitert sein Marketing-Callcenter in Shanghai und hat im Sommer 2025 offiziell das neue Büro mit einer größeren Belegschaft eröffnet, die von 80 auf 125 Mitarbeiter angewachsen ist, um der gestiegenen Nachfrage chinesischer Eigentümer, Mitglieder und Urlauber gerecht zu werden. Das Callcenter bietet gezielte Unterstützung in den Bereichen Marketing und Kundenbindung und spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Beziehungen in der gesamten Region.

Weitere Informationen zu The Marriott Vacation Clubs finden Sie unter www.MarriottVacationClubs.com.

Über The Marriott Vacation Clubs

The Marriott Vacation Clubs ist Teil der Marriott Vacations Worldwide Corporation und umfasst ein Portfolio branchenführender Marken für Ferienwohnrechte mit insgesamt über 90 Immobilien in den USA, der Karibik, Mexiko, Mittelamerika, Europa, Asien und Australien, darunter die Marken Marriott Vacation Club®, Sheraton® Vacation Club und Westin® Vacation Club. Eigentümer, Mitglieder und Gäste können das ganze Jahr über einige der besten Urlaubsziele mit Unterkünften im Villenstil genießen. Die punktebasierten Ferienwohnrechtsprogramme von The Marriott Vacation Clubs bieten Eigentümern, Mitgliedern und ihren Familien die Flexibilität, hochwertige Urlaubserlebnisse zu genießen. Folgen Sie den Marriott Vacation Clubs auf FB/IG: @MarriottVacationClub, @SheratonVacationClub, @WestinVacationClub oder TikTok @themarriottvacationclubs.

Über die Marriott Vacations Worldwide Corporation

Die Marriott Vacations Worldwide Corporation ist ein weltweit führendes Urlaubsunternehmen, das Urlaubsimmobilien, Tausch, Vermietung sowie Resort- und Immobilienverwaltung zusammen mit damit verbundenen Geschäften, Produkten und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verfügt über rund 120 Ferienanlagen und etwa 700.000 Eigentümerfamilien in einem vielfältigen Portfolio, das einige der bekanntesten Marken im Bereich Ferienwohnrecht umfasst. Das Unternehmen betreibt außerdem Austauschnetzwerke und Mitgliedschaftsprogramme mit mehr als 3.200 angeschlossenen Resorts in über 90 Ländern und Territorien und bietet Managementdienstleistungen für andere Resorts und Beherbergungsbetriebe an. Als führendes und innovatives Unternehmen in der Urlaubsbranche hält das Unternehmen die höchsten Standards in Bezug auf die Betreuung seiner Kunden, Investoren und Mitarbeiter ein und pflegt gleichzeitig exklusive, langfristige Beziehungen zu Marriott International, Inc. und einem verbundenen Unternehmen der Hyatt Hotels Corporation für die Entwicklung, den Vertrieb und die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Ferienwohnrecht. Weitere Informationen finden Sie unter www.marriottvacationsworldwide.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250827478846/de/

Contacts:

Neal Goldner

Investorenbeziehungen

IR@mvwc.com

Cameron Klaus

Global Communications

407-206-6300

media@mvwc.com