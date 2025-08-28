Bern - Die Schweizer Wirtschaft hat sich spürbar abgeschwächt. Vor allem Industriefirmen leiden unter der US-Zollpolitik. Die Ökonomen des Bundes rechnen vorerst trotzdem nicht mit einer Rezession. «Die sehr hohen US-Zölle sind für viele Firmen eine grosse Herausforderung und belasten die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft», sagte Felicitas Kemeny, Konjunkturverantwortliche beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Donnerstag. «Wir rechnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab