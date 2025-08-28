Die Aktie von Mercedes-Benz hängt seit Wochen in einer Seitwärtsbewegung. Nun sorgt ein hochrangiger Manager mit einem dringenden Appell an die Politik für Aufsehen. Der schwelende Handelsstreit zwischen der EU und den USA wird zur immer größeren Belastung und drückt auf die Absatzzahlen in Übersee. Doch das ist nicht die einzige geopolitische Baustelle, die den Stuttgartern Sorgen bereitet.Die Geduld bei den deutschen Premiumherstellern ist am Ende. Markus Schäfer, Technikvorstand und Einkaufschef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
