Die Spannung ist raus, passiert ist: nichts. Der in Teilen etwas enttäuschende Ausblick des KI-Chipriesen Nvidia dürfte an den New Yorker Börsen heute keine Erschütterungen verursachen. Es gibt vage Hoffnung, dass Nvidia bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte. Die US-Indizes werden stabil bis etwas höher erwartet. Etwa eine halbe Stunde vor der Eröffnungsglocke taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 0,2 Prozent bei 45.636 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
