Vodafone UK wird die Umstellung seiner 1.000 Fahrzeuge umfassenden Firmenflotte auf Elektroantriebe bis 2026 abschließen - also ein Jahr früher als geplant. Möglich wird das durch die Zusammenarbeit mit dem Leasingpartner Arval UK. Der britische Zweig des Telekommunikations-Konzern hat sein Programm zur Elektrifizierung der eigenen Flotte im Jahr 2019 gestartet - mit dem ursprünglichen Ziel, bis 2027 vollständig auf Elektrofahrzeuge umzustellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
