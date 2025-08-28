Nvidia hat am Mittwochabend seine Quartalszahlen vorgelegt und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie einmal mehr die Erwartungen übertroffen. Dennoch knickte die Aktie nachbörslich zwischenzeitlich auf rund 170 Dollar ein. Einen Tag später startet sie allerdings nur mit einem minimalen Minus in den US-Handel - ein neuer Deal scheint möglich.Laut einem Bericht des amerikanischen Fernsehsenders Fox News verhandelt Nvidia-CEO Jensen Huang derzeit mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
