DJ MÄRKTE USA/Wall Street trotz Nvidia-Verlusten knapp im Plus

DOW JONES--Auch wenn die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia den Erwartungen nicht voll umfänglich gerecht geworden sind, geht die Wall Street am Donnerstag mit moderaten Aufschlägen in die Sitzung. Das KI-Halbleiterflaggschiff verfehlte im wichtigen Geschäftsbereich Rechenzentren die Umsatz-Konsenserwartung ganz knapp, übertraf aber insgesamt mit bereinigtem Gewinn und dem Umsatz die Analystenschätzungen. Der Quartalsgewinn verbesserte sich um 59 Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar, der Umsatz schnellte um 56 Prozent auf ein Rekordniveau von 46,7 Milliarden nach oben. Der Ausblick fiel ebenfalls höher als erwartet aus, allerdings heißt es dazu von Nvidia auch, dass man für das laufende Quartal nicht von der Lieferung von H20-Chips nach China ausgehe. Für die Aktie geht es knapp unter ihrem Rekordhoch um 0,7 Prozent nach unten.

Im frühen Handel stagniert der Dow-Jones-Index bei 45.565 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,2 bzw. 0,4 Prozent zu. "Kluge Investoren werden über die Geräuschkulisse hinwegsehen. Nvidia hat eine Geschichte schwacher Kursentwicklungen am Berichtstag (...)", beschwichtigt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Konjunkturseitig ist die Revision des US-BIP im zweiten Quartal mit annualisiert 3,3 Prozent etwas höher ausgefallen als mit 3,1 Prozent geschätzt. Zugleich fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten nah an den Prognosen aus. Sie dürften etwas mehr Aufmerksamkeit als üblich erfahren, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell jüngst das Schwergewicht auf Risiken am Arbeitsmarkt gelegt und damit die herrschende Zinssenkungsfantasie für die September-Sitzung der US-Notenbank befeuert hatte. Beide Datenreihen sprechen eher gegen Zinssenkungen.

Am Anleihemarkt bewegen die Daten zunächst kaum, die Zehnjahresrendite liegt weiter bei 4,24 Prozent. Der Dollar zeigt sich etwas leichter, der Dollar-Index sinkt um 0,2 Prozent. Die Ölpreise geben leicht nach. Analyst Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia erwartet, dass Indien trotz höherer US-Zölle ein wichtiger Käufer russischen Öls bleiben werde. Damit würde laut Beobachtern weiter russisches Öl auf den globalen Markt gelangen - zumal auch China als Käufer gilt. Zölle und Sanktionen im Zusammenhang mit Russland sowie Angriffe auf russische Ölanlagen stützten die Rohölpreise, "trotz des drohenden Überangebots, das die Preise senken dürfte (...)", urteilt Citi-Analyst Anthony Yuen. Die Dollar-Schwäche stützt den Goldpreis leicht.

Geschäftszahlen bewegen Einzelkurse

Mit Geschäftszahlen warten neben Nvidia weitere Unternehmen auf. Der Druckerhersteller HP hat mit dem Quartalsumsatz den Analystenkonsens leicht übertroffen, der Gewinn deckt sich mit der Konsensschätzung. Die Aktie steigt um 4,9 Prozent.

Crowdstrike verteuern sich um 2,4 Prozent. Das Cybersicherheitsunternemen übertraf gewinn- und umsatzseitig die Erwartungen. Crowdstrike teilte außerdem eine Vereinbarung zur Übernahme des Unternehmens Onum mit, einer Plattform zur Datenbeobachtung. Das Softwareunternehmen Snowflake verringerte im zweiten Quartal seinen Verlust und setzte 32 Prozent mehr um. Dies wird mit einem Plus von 14,1 Prozent honoriert.

Der Gewinn von Agilent Technologies fiel im dritten Quartal wie erwartet aus, der Umsatz stieg um 10 Prozent. Außerdem hob das Unternehmen für analytische und klinische Labortechnologie den Umsatzausblick leicht an. Der Kurs zieht um 3,3 Prozent an.

Urban Outfitters wird von den Importzöllen stärker getroffen als erwartet. Der Bekleidungseinzelhändler rechnet mit einem Rückgang der Bruttomarge in der zweiten Jahreshälfte. Die Quartalszahlen fielen zwar besser aus als erwartet, werden aber von der Zollbelastung in den Hintergrund gedrängt. Die Aktie büßt 4,3 Prozent ein.

Der Elektronikeinzelhändler Best Buy bestätigte nach gut ausgefallenen Quartalszahlen den Jahresausblick lediglich, weil er unsicher über die Auswirkungen der US-Importzölle ist. Die Aktie kommt um 2,4 Prozent zurück. Das Medizintechnikunternehmen Cooper Cos. hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Für die Aktie geht es um 13,3 Prozent südwärts.

Interactive Brokers werden 1,6 Prozent höher gehandelt. Die Aktie wird erstmals als Mitglied im S&P-500-Index gehandelt. Weichen muss dafür Walgreens Boots Alliance, das Unternehmen wird derzeit übernommen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 45.564,85 -0,0% -0,38 +7,1% S&P-500 6.492,54 +0,2% 11,14 +10,2% NASDAQ Comp 21.671,92 +0,4% 81,78 +11,8% NASDAQ 100 23.662,08 +0,4% 96,23 +12,2% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1661 +0,2% 1,1638 1,1612 +12,4% EUR/JPY 171,59 +0,0% 171,55 171,55 +5,2% EUR/CHF 0,9362 +0,3% 0,9336 0,9334 -0,5% EUR/GBP 0,8642 +0,2% 0,8622 0,8621 +4,2% USD/JPY 147,14 -0,2% 147,42 147,74 -6,4% GBP/USD 1,3493 -0,0% 1,3497 1,3469 +7,9% USD/CNY 7,0882 -0,3% 7,1071 7,1095 -1,4% USD/CNH 7,1248 -0,4% 7,1533 7,1546 -2,5% AUS/USD 0,6524 +0,3% 0,6503 0,6495 +5,1% Bitcoin/USD 113.122,10 +1,5% 111.496,30 111.931,90 +18,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,98 64,15 -0,3% -0,17 -10,5% Brent/ICE 67,88 68,05 -0,2% -0,17 -9,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.406,10 3.399,50 +0,2% 6,60 +29,6% Silber 39,01 38,58 +1,1% 0,43 +33,8% Platin 1.153,84 1.160,95 -0,6% -7,11 +32,5% Kupfer 4,44 4,42 +0,4% 0,02 +8,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

August 28, 2025 09:55 ET (13:55 GMT)

