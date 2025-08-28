Teil der Transaktion sind geplante Photovoltaik-, Windkraft und Speicherprojekte mit insgesamt rund sechs Gigawatt Leistung. Allein in Australien wächst die Projektpipeline von Tag Energy damit auf insgesamt zehn Gigawatt. von pv magazine Australien Der portugiesische Projektentwickler Tag Energy hat den in Sydney ansässigen Projektierer ACE Power übernommen. Mit dem Paket sichert er sich rund sechs Gigawatt an Vorhaben in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher. Verkäufer sind der Münchner Investor Pelion New Energy sowie mehrere Minderheitsgesellschafter, darunter das japanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
