Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA86846F2026 Supernova Metals Corp. 28.08.2025 CA6857681036 Oregen Energy Corp. 29.08.2025 Tausch 1:1
US3843135084 GrafTech International Ltd. 28.08.2025 US3843136074 GrafTech International Ltd. 29.08.2025 Tausch 10:1
CA07309M1041 Bayridge Resources Corp. 28.08.2025 CA07309M2031 Bayridge Resources Corp. 29.08.2025 Tausch 10:1
