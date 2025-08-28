Börsen-Lautsprecher Jim Cramer vergleicht die aktuelle KI-Euphorie mit der Dotcom-Ära - und erklärt, warum Nvidia trotz Rücksetzer ein langfristiges "Must-have" bleibt. Die Erwartungen an Nvidia neues Zahlenwerk waren gigantisch - zu gigantisch. Zwar lieferte der Chipriese erneut eine starke Bilanz ab, mit einem klaren Plus bei Umsatz und Gewinn. Doch ein minimal schwächeres Ergebnis im wichtigen Datacenter-Segment reichte, um den Kurs im nachbörslichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
