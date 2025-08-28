Zürich - Der Euro hat im Laufe des Donnerstags gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken etwas zugelegt. Dabei bewegten sich die Kurse über weiten Strecken in ruhigen Bahnen. Erst mit der Veröffentlichung von US-Daten am Nachmittag kam etwas mehr Dynamik in den Handel. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1683 gehandelt und damit über dem Niveau vom Morgen mit 1,1640. Vor 24 Stunden notierte der Euro gar noch unter 1,16. Auch zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
