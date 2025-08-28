PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht des KI-Schwergewichts Nvidia hat am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag keine großen Spuren hinterlassen. Einen durchwachsenen Ausblick des US-Chipgiganten nahmen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks mit moderaten Bewegungen und gemischten Vorzeichen hin.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Ende um 0,07 Prozent auf 5.396,73 Punkte zu. Wie schon am Vortag, zeigte er sich weiter stabilisiert nach seinen Verlusten vom Dienstag, die die politische Unsicherheit in Frankreich nach sich gezogen hatte. Der französische Cac 40 setzte seine Stabilisierung ebenfalls fort, indem er um 0,24 Prozent auf 7.762,60 Zähler stieg.

Auch außerhalb der Eurozone war das Bild durchwachsen. Während sich der schweizerische SMI 0,10 Prozent höher bei 12.219,20 Punkten aus dem Handel verabschiedete, sank der britische FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 9.216,82 Zähler./tih/he

US67066G1040, EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545