Nvidia Aktie trotz Rekorden unter Druck - Anzeichen einer KI-Blase?

Nvidia überrascht erneut mit Rekordzahlen - Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen deutlich. Doch trotz dieser starken Performance steht die Aktie unter Druck, da Investoren zunehmend die extrem hohen Bewertungen hinterfragen. Die Nachfrage nach GPUs für Künstliche Intelligenz und Datenzentren bleibt hoch, doch erste Anzeichen einer Überhitzung im KI-Markt werfen die Frage auf, ob der Hype rund um generative KI und Recheninfrastruktur bereits überzogen ist.

In unserer heutigen Analyse schauen wir auf die aktuellen Quartalszahlen, die Reaktionen der Märkte und die Entwicklungen in Nvidias KI- und Datenzentrumssparte. Außerdem prüfen wir, ob die Aktie nach den jüngsten Kursanstiegen noch Potenzial hat oder ob Anleger vorsichtiger werden sollten.

