Monaco - In der Ligaphase der Champions-League-Saison 2025/2026 treffen der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen jeweils auf den Vorjahressieger Paris Saint-Germain. Das ergab die Auslosung der Uefa am Donnerstag in Monaco.



Der FC Bayern München empfängt demnach den FC Chelsea, den FC Brügge, Sporting Lissabon und Union Saint-Gilloise. Die Bayern werden außerdem beim Paris Saint-Germain, beim FC Arsenal, bei der PSV Eindhoven und beim Pafos FC als Gäste erwartet.



Für Borussia Dortmund wurden Manchester City, Juventus Turin, Tottenham Hotspur sowie der FC Kopenhagen als Gegner für Auswärtsspiele gelost. Schwarz-Gelb kann zudem Inter Mailand, den FC Villarreal, Bodo/Glimt und Athletic Bilbao als Gäste im Westfalenstadion begrüßen.



Bayer 04 Leverkusen soll auf Paris Saint-Germain, den FC Villarreal, die PSV Eindhoven und Newcastle United treffen. Die Werkself soll zu Spielen mit Manchester City, Benfica Lissabon, Olympiakos Piräus und dem FC Kopenhagen fliegen.



Der FC Liverpool, Atalanta Bergamo, Tottenham Hotspur und Galatasaray werden in Frankfurt erwartet. Weitere Gegner der Eintracht in der Ligaphase sind der FC Barcelona, Atlético Madrid, der SSC Neapel und Qarabag FK.





© 2025 dts Nachrichtenagentur