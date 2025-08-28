Zürich - «Intelligence Shift» - ein tiefgreifender Wandel, der weit über Technologie hinausgeht und den Menschen, Teams und Organisationen ins Zentrum stellt. Dem widmet sich die zweite Ausgabe des What's Next Forums, dieses Jahr am 18. September 2025 im Kuble - House of Intelligence in Zürich. Fachleute aus Industrie, Forschung und Bildung zeigen in Keynotes, Panels, Live-Demos und geführten Touren, wie Künstliche Intelligenz (KI) und Mixed Reality ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab