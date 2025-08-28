EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

Erster Kangaroo Bond begeben - Vonovia platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 850 Mio. AUD am australischen Kapitalmarkt Erster Bond in australischen Dollar mit einem Volumen von 850 Mio. AUD (australische Dollar) und Laufzeiten von 7 sowie 10 Jahren emittiert.

Mit erstem "Kangaroo Bond" erschließt Vonovia Zugang zu neuen Investoren und eröffnet weitere Opportunitäten in der APAC-Region.

Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Mit unserer Debüt-Emission in Australien gelingt uns die weitere Diversifizierung unserer Investorenbasis. Die hohe Nachfrage unterstreicht die globale Attraktivität von Vonovia sowie unseren hervorragenden Zugang zu internationalem Kapital." Bochum, 28. August 2025 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am 28. August 2025 erstmals einen Bond in australischen Dollar begeben. Die unbesicherten Anleihen mit einem Emissionsvolumen von 850 Mio. AUD (ca. 475 Mio. Euro) wurden in zwei Serien von 7 und 10 Jahren und einer gewichteten Rendite von 3,87% % Euro nach Währungsabsicherung begeben. "Mit unserer Debüt-Emission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee. Die hohe Nachfrage unterstreicht die internationale Attraktivität von Vonovia sowie unseren hervorragenden Zugang zu Kapital. Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist", sagt Philip Grosse, CFO von Vonovia. Seit 2023 hat Vonovia ihre Investorenbasis systematisch verbreitert. Großbritannien, die Schweiz und Norwegen gehören zu den neu erschlossen Kapitalmärkten. "Durch die gezielte Expansion und die passgenaue Nutzung der Markt-Opportunitäten stärken wir nachhaltig die finanzielle Flexibilität von Vonovia", ergänzt Philip Grosse. Auch die namhaften Kredit-Ratingagenturen honorieren die ausgewogene Finanzierungsstrategie des Unternehmens. Alle vier Ratings bleiben unverändert und bestätigen somit die Kreditwürdigkeit des Unternehmens. Zuletzt hat Standard & Poor's am 19. August 2025 das BBB+ Rating mit stabilem Ausblick bestätigt. Finanzkalender 2025: 05.11.2025: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025 Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit 533.000 Wohnungseinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus auf der Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter Wohnräume. Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik und bietet Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und ausgezeichnetem Service. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2028 wird Vonovia die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales stärken, innovative Technologien mit dem Fokus auf serieller Modernisierung, modularen Neubau und moderner Wärmeinfrastruktur vorantreiben und ihr skalierbares Modell auch dem Markt anbieten. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.



