© Foto: Rodrigo Abd/APUBS erwartet Angebotsengpässe in China. Lithiumwerte wie Albemarle steigen stark - und die Preise könnten bis 2028 deutlich zulegen.Die Aktie von Albemarle ist am Mittwoch mit einem Kurssprung von 7,5 Prozent als größter Gewinner im S&P 500 aus dem Handel gegangen. Ausschlaggebend war eine neue Analyse der UBS, die auf erhebliche Angebotsunterbrechungen in China verweist. Nach Einschätzung der Bank könnten dadurch bis zu 15 Prozent der weltweiten Lithiumproduktion betroffen sein. Auch andere Produzenten legten deutlich zu. Sigma Lithium gewann 11,4 Prozent, Lithium Americas stieg um 3,6 Prozent und SQM verbuchte ein Plus von 2,8 Prozent. UBS rechnet mit Preisschub Analysten von UBS gehen …Den vollständigen Artikel lesen ...
