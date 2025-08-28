Wenn ich zurück blicke, fühlt sich vieles wie ein anderes Leben an. Was einst mit einem kleinen Aktiendepot und einem Webshop im Jugendzimmer begann, ist über die Jahre zu einem ganzheitlichen Lebensprojekt gewachsen - beruflich wie privat. Ich bin Unternehmer, Investor, Ehemann - und vielleicht bald Vater. Mein Ziel war nie nur, finanziell frei zu werden, sondern das Leben selbst freier zu gestalten. In diesem Rückblick möchte ich meine Reise von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tim Schäfer