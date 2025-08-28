New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.637 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.502 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.703 Punkten 0,6 Prozent im Plus.



Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeichnen das Bild einer robusten US-Konjunktur. Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist im vergangenen zweiten Quartal um 3,3 Prozent gewachsen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche. Auch die bereits am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Nvidia zeigen, dass der Hype um "Künstliche Intelligenz" weiter andauert, wenngleich der Konzern mit einer Umsatzsteigerung um über 50 Prozent den Erwartungen nicht gerecht wurde.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1683 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8559 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.422 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 94,17 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,28 US-Dollar, das waren 23 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur