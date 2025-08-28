Nach dem in Teilen enttäuschenden Quartalsbericht von Nvidia schrammte der KI-Chip-Gigant am Donnerstag nur knapp an einem Rekordhoch vorbei. Das gelang jedoch dem S&P 500. Auch der Dow Jones ging mit einem kleinen Plus in den Feierabend. Die Magnificent Seven gewannen ebenfalls, einige Software-Werte waren kaum zu bremsen. Eine zurückhaltende Reaktion auf den gestrigen Quartalsbericht von Nvidia hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Vage Hoffnung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär