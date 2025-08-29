KEO World Inc., eine Lending-Fintech-Infrastrukturplattform für eingebettete Finanzierung im B2B-Zahlungsverkehr, hat heute offiziell eine bindende Vereinbarung unterzeichnet, um ihr GTC-Geschäft mit MAHA Capital AB, einer an der Nasdaq Stockholm börsennotierten Investmentgesellschaft, zusammenzuführen. Diese Transaktion soll unsere finanzielle Basis erheblich stärken und unsere globale Expansion beschleunigen.

MAHA bringt mehr als 120 Mio. USD an Barmitteln und liquiden Anlagen ein, während die Investoren von Keo weitere 35 Mio. USD beisteuern. Damit verfügt das fusionierte Unternehmen über ein Eigenkapital von rund 155 Mio. USD, welches in das GTC-Programm investiert werden kann. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie plant das neue Unternehmen außerdem eine Zweitnotierung an der Nasdaq in den USA. Damit soll der Zugang für Investoren erweitert, die Handelbarkeit der Aktien verbessert sowie die Positionierung unseres Unternehmens auf der globalen Bühne gestärkt werden.

Gemäß der Vereinbarung wird Keo sein GTC-Geschäft an MAHA übertragen, einschließlich der zugehörigen Zweckgesellschaft (SPV) sowie der Keo Puerto Rico LLC, die unsere Amex-Issuing-Lizenz hält. Nach Abschluss der Transaktion und bei Erreichen bestimmter Meilensteine wird Keo als Mehrheitsaktionär die Kontrolle am neuen, zusammengeführten Unternehmen übernehmen. Unser Gründer Paolo Fidanza soll als Vorsitzender vorgeschlagen werden, während Keo vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen sowie interner Beschlüsse die zukünftigen Vorstandsmitglieder bestimmen wird.

Das 2022 eingeführte GTC-Programm unterstützt multinationale und Offshore-Unternehmen dabei, US-Dollar-Ausgaben wie Reise- und Unterkunftskosten effizient zu verwalten, gleichzeitig Devisenvorteile zu nutzen und die Finanzkontrolle zu zentralisieren. Mit MAHAs Ressourcen und der Infrastruktur von MAHA wollen wir diese Lösungen auf Lateinamerika, die Karibik sowie Kanada ausweiten und jährlich Transaktionen im Milliardenbereich ermöglichen.

Vorausschauend plant das zusammengeführte Unternehmen, bis zu 400 Mio. USD kostengünstige Fremdfinanzierung aufzunehmen, das Technologieangebot durch KI-gestützte Tools zu erweitern sowie das Kundenportfolio zu stärken.

Schließlich werden wir im Einklang mit der Vision unserer Gründer gemeinsam mit MAHA ein Programm einrichten, das einen Teil der Gewinne altruistischen Initiativen widmet und sicherstellt, dass unser Wachstum nicht nur unseren Aktionären zugutekommt, sondern auch den Gemeinschaften, die wir erreichen.

KEO und MAHA Capital: Auf dem Weg zur nächsten Wachstumsphase.

Informationen zu KEO World

KEO World, gegründet 2020, ist ein führender Innovator im Bereich technologiegestützter Finanzlösungen mit einer Mission, Unternehmen digitale, nahtlose und sichere Möglichkeiten zur Finanzierung ihrer Lieferungen zur Verfügung zu stellen sowie die Effizienz ihres Cashflows zu steigern. KEOs Hauptsitz befindet sich in Miami, Florida, mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Mexiko sowie in ganz Lateinamerika. Das Unternehmen war die erste Finanzinstitution ohne Bankstatus, die eine American-Express-Ausgabelizenz erhielt.

