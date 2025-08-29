Massiver Rückschlag für Heidelberg Pharma und den australischen Partner Telix Pharmaceuticals: Die US-Zulassungsbehörde FDA hat den Antrag auf Marktzulassung für das radiopharmazeutische Nierenkrebs-Diagnostik-Produkt Zircaix verweigert und fordert weitere Daten. Beide Aktien verloren daraufhin prozentual zweistellig an Wert.Konkret will die FDA zusätzliche Daten zum CMC-Paket (Chemistry, Manufacturing and Controls). Telix sei der Ansicht, dass diese Bedenken leicht zu beheben seien und werde unverzüglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär