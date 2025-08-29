EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

REPLOID Group AG: BAERLOCHER steigt als Aktionär bei REPLOID ein und erarbeitet strategische Partnerschaft zum Upcycling biogener Reststoffströme für den Einsatz von Biopolymeren.



29.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Wels, 29.08.2025



Die REPLOID Group AG aus Österreich und die Eisbaer Vermögensverwaltung GmbH mit ihrem verbundenen Unternehmen der BAERLOCHER GmbH, einem international führenden Hersteller von Additiven für die Kunststoffindustrie aus Deutschland, planen nach dem nunmehrigen Einstieg als Aktionär in das Unternehmen REPLOID eine strategische Partnerschaft aufzubauen.

BAERLOCHER prüft im Rahmen einer Kooperation den Einsatz von Insekteninhaltstoffen als nachhaltige Alternative zu pflanzlichen Ölen und tierischen Fetten, um die Verwertung organischer Reststoffe verstärkt in unternehmenseigene Kreislaufwirtschaftsprinzipien einzubinden. Mit Hilfe der technischen Innovationskraft von REPLOID sollen hier neue, zukunftsweisende Maßstäbe gesetzt werden.

Gemeinsam zielen beide Unternehmen auf die Entwicklung zirkulärer und regional gewonnener Produkte ab, um natürliche Ressourcen zu schonen und die Nutzung organischer Reststoffe wirtschaftlich und ökologisch zu revolutionieren. Ein geplantes Joint Venture soll dazu beitragen, die nachhaltige Entwicklung der Branche voranzutreiben, um im Markt für innovative, biologisch abbaubare Biopolymere eine führende Rolle einzunehmen.









Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014.

Aussender: REPLOID Group AG

Maria-Theresia-Straße 53/2 OG

4600 Wels

Österreich Ansprechpartner: Philip Pauer

CEO REPLOID Group AG Tel.: +43 660 4755556 E-Mail: investors@reploid.eu Internet: https://reploid.eu/

