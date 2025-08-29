Das Fintech-Unternehmen Affirm entwickelt sich enorm stark. Am Donnerstag hat Affirm die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 vorgelegt und die Prognosen dabei klar geschlagen. Der Gewinn fiel fast doppelt so hoch aus wie erwartet. Die Aktie reagiert nachbörslich mit einem satten Kurssprung.Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 876 Millionen Dollar. Der Nettogewinn lag bei 69,2 Millionen Dollar oder 20 Cent je Aktie. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum musste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
