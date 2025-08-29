The following instruments on XETRA do have their first trading 29.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.08.2025
Aktien
1 HK0001188587 Jiaxin International Resources Investment Ltd.
2 CH1115678950 Haute Capital Partners AG
3 CA7477051014 Quarterback Resources Inc.
4 CA07309M2031 Bayridge Resources Corp.
5 US3843136074 GrafTech International Ltd.
6 CA6857681036 Oregen Energy Corp.
Anleihen
1 XS3171675393 EDP Servicios Financieros España S.A.
2 XS3170229135 ING Bank N.V.
3 XS3166439904 Nippon Life Insurance Co.
4 US683234EV67 Ontario, Provinz
5 FR0014012CM0 Schneider Electric SE
6 FR0014012DH8 SNCF S.A.
7 XS3166363906 Telstra Group Ltd.
8 FR0014012B88 ACCOR S.A.
9 XS3169052183 BSF Finance
10 DE000A382665 Deutsche Pfandbriefbank AG
11 XS3168197450 East Japan Railway Co.
12 AU3CB0286227 Kommunalbanken AS
13 AU3CB0303519 Kommunalbanken AS
14 AU3CB0295749 Kommunalbanken AS
15 XS3168797135 Northwestern Mutual Global Funding
16 FR0014012CL2 Schneider Electric SE
17 AU3CB0325652 Vonovia SE
18 AU3CB0325645 Vonovia SE
19 XS3170898723 BAWAG P.S.K.
20 DE000DW6AKR8 DZ BANK AG
21 XS3172152152 International Development Association
22 XS3149806971 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]
23 XS3156305925 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
24 US91282CNV99 United States of America
25 XS3168817263 Arion Bank hf.
26 XS3171589040 Corporación Andina de Fomento
27 XS3171591889 E.ON International Finance B.V.
28 XS3150869819 JT International Financial Services B.V.
29 XS3170277704 NatWest Markets PLC
30 XS3166372568 Scottish Hydro-Electric Transmission PLC
31 DE000A4DFWM2 TAG Immobilien AG
32 XS3170908118 Triodos Bank NV
33 AT0000A3NY15 Österreich, Republik
34 XS3170286283 ING Bank N.V.
35 XS3170277530 NatWest Markets PLC
36 FR0014012CN8 Schneider Electric SE
37 FR0014012CP3 Schneider Electric SE
38 DE000HEL0LC5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.08.2025
Aktien
1 HK0001188587 Jiaxin International Resources Investment Ltd.
2 CH1115678950 Haute Capital Partners AG
3 CA7477051014 Quarterback Resources Inc.
4 CA07309M2031 Bayridge Resources Corp.
5 US3843136074 GrafTech International Ltd.
6 CA6857681036 Oregen Energy Corp.
Anleihen
1 XS3171675393 EDP Servicios Financieros España S.A.
2 XS3170229135 ING Bank N.V.
3 XS3166439904 Nippon Life Insurance Co.
4 US683234EV67 Ontario, Provinz
5 FR0014012CM0 Schneider Electric SE
6 FR0014012DH8 SNCF S.A.
7 XS3166363906 Telstra Group Ltd.
8 FR0014012B88 ACCOR S.A.
9 XS3169052183 BSF Finance
10 DE000A382665 Deutsche Pfandbriefbank AG
11 XS3168197450 East Japan Railway Co.
12 AU3CB0286227 Kommunalbanken AS
13 AU3CB0303519 Kommunalbanken AS
14 AU3CB0295749 Kommunalbanken AS
15 XS3168797135 Northwestern Mutual Global Funding
16 FR0014012CL2 Schneider Electric SE
17 AU3CB0325652 Vonovia SE
18 AU3CB0325645 Vonovia SE
19 XS3170898723 BAWAG P.S.K.
20 DE000DW6AKR8 DZ BANK AG
21 XS3172152152 International Development Association
22 XS3149806971 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]
23 XS3156305925 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
24 US91282CNV99 United States of America
25 XS3168817263 Arion Bank hf.
26 XS3171589040 Corporación Andina de Fomento
27 XS3171591889 E.ON International Finance B.V.
28 XS3150869819 JT International Financial Services B.V.
29 XS3170277704 NatWest Markets PLC
30 XS3166372568 Scottish Hydro-Electric Transmission PLC
31 DE000A4DFWM2 TAG Immobilien AG
32 XS3170908118 Triodos Bank NV
33 AT0000A3NY15 Österreich, Republik
34 XS3170286283 ING Bank N.V.
35 XS3170277530 NatWest Markets PLC
36 FR0014012CN8 Schneider Electric SE
37 FR0014012CP3 Schneider Electric SE
38 DE000HEL0LC5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
