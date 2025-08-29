Zürich - Die Immobiliengesellschaft Plazza hat im ersten Halbjahr 2025 erneut mehr Gewinn verbucht als im Vorjahr. Für den weiteren Geschäftsverlauf hält das Unternehmen an seinem Ausblick fest. Das Immobilienunternehmen hat laut einer Mitteilung vom Freitag den Liegenschaftsertrag um 32 Prozent auf 19,7 Millionen Franken gesteigert. Dazu trug insbesondere die im Vorjahr in Betrieb genommene Liegenschaft in Crissier bei. Die Leerstandsquote stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab