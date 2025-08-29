Wiesbaden - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt preisbereinigt um 1,5 Prozent gesunken. Nicht preisbereinigt sank der Umsatz um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg der Umsatz real um 1,9 Prozent und nominal um 3,1 Prozent. Im Juni 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Mai 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse unverändert einen Anstieg von real 1,0 Prozent und nominal 0,8 Prozent.



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juli 2025 kalender- und saisonbereinigt real um 1,8 Prozent und nominal um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,1 Prozent und nominal 2,8 Prozent.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,7 Prozent und nominal um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchsen die Umsätze hier real um 3,5 Prozent und nominal um 4,2 Prozent.



Der Internet- und Versandhandel verzeichnete im Juli 2025 hingegen ein Umsatzminus von real 3,8 Prozent und nominal 3,1 Prozent. Im Vergleich zum Juli 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 13,8 Prozent und nominal um 14,1 Prozent, so das Bundesamt.





