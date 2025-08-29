© Foto: Dall-EBroadcom gilt als zweit stärkster KI-Gewinner, hinter Nvidia. Analysten erwarten starke Zahlen und sehen enormes Potenzial für weiteres Wachstum.Broadcom gilt zunehmend als einer der großen Profiteure des weltweiten KI-Booms. Kurz vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse am 4. September hat das Analysehaus Oppenheimer seine Einschätzung für den US-Chipkonzern bekräftigt und das Kursziel von 305 auf 325 US-Dollar angehoben. Die Aktie könnte damit noch rund 8,2 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs zulegen. "Wir sehen Potenzial sowohl für die Zahlen zum dritten Quartal als auch für den Ausblick auf das vierte Quartal", schrieb Oppenheimer-Analyst Rick Schafer in einer Mitteilung an Kunden. …Den vollständigen Artikel lesen ...
