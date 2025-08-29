Nvidia überzeugte mit starken Zahlen, doch der Kurs blieb zunächst in seiner etablierten Spanne. Kann die Aktie nach oben ausbrechen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|154,02
|154,42
|09:03
|154,02
|154,32
|09:03
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:53
|Chip-Riese: Dieser Analyst sieht Nvidia bei 200 US-Dollar - KI als Billionen-Business
|© Foto: Jonathan Raa - Sipa USAJosh Brown, der CEO von Ritholtz Wealth Management, hat ein Kursziel von 200 US-Dollar für die Nvidia-Aktie ausgerufen. Das sind seine Gründe.Josh Brown, CEO von Ritholtz...
► Artikel lesen
|08:30
|Nvidia: Der Tag nach den Zahlen - so reagierte die Aktie
|Nvidia überzeugte mit starken Zahlen, doch der Kurs blieb zunächst in seiner etablierten Spanne. Kann die Aktie nach oben ausbrechen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:23
|Vor den Zahlen: Direkt hinter Nvidia: Broadcom profitiert massiv vom KI-Hype!
|© Foto: Dall-EBroadcom gilt als zweit stärkster KI-Gewinner, hinter Nvidia. Analysten erwarten starke Zahlen und sehen enormes Potenzial für weiteres Wachstum.Broadcom gilt zunehmend als einer der großen...
► Artikel lesen
|08:02
|DAX schwächer, Gold stark: Inflationsdaten, Alibaba, Siemens, Infineon, Bayer, Nvidia im Fokus
|Am Donnerstag ist der DAX bei 24.039,92 Zählern kaum verändert aus dem Handel gegangen. Es fehlt an Impulsen, die weder Nvidia noch Konjunkturdaten liefern konnten. Und auch zum Start in den letzten...
► Artikel lesen
|07:30
|SuperBuzz: Die KI-Aktie, die man sich jetzt zum Ende des Sommers nicht entgehen lassen darf
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|154,32
|+0,13 %