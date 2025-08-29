© Foto: Jonathan Raa - Sipa USAJosh Brown, der CEO von Ritholtz Wealth Management, hat ein Kursziel von 200 US-Dollar für die Nvidia-Aktie ausgerufen. Das sind seine Gründe.Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, bleibt trotz des jüngsten Rücksetzers bei Nvidia bullish. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte er zu seinem persönlichen Kursziel "Ich denke, die Aktie will 200 US-Dollar. Und: Ich glaube, dass sie das schaffen wird." Laut Brown unterbreche Nvidias kurzfristige Schwäche den Trend nicht. Ausschlaggebend seien die hohe Nachfrage von Rechenzentren nach KI-Chips und Software-Stacks sowie die insgesamt anhaltend hohe Nachfrage nach Beschleunigern für generative KI. Das viel diskutierte …Den vollständigen Artikel lesen ...
