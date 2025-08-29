DJ PTA-AFR: Josef Manner & Comp. AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Josef Manner & Comp. AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/29.08.2025/08:47 UTC+2) - Josef Manner & Comp. AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://josef.manner.com/de/investor-relations/finanz-und-zwischenberichte Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 1170 Wien Österreich Ansprechpartner: Scipio A. Oudkerk, MSc Tel.: +43 1 48822 3291 E-Mail: s.oudkerk@manner.com Website: josef.manner.com ISIN(s): AT0000728209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756450020037 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 29, 2025 02:47 ET (06:47 GMT)