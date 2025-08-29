Basel - Die Bank J. Safra Sarasin hat im ersten Semester 2025 trotz höherem Ertrag operativ weniger verdient. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung sank um 3,3 Prozent auf 418,1 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb infolge eines ausserordentlichen Ertrags dennoch ein höherer Reingewinn von 260,8 Millionen Franken. Das ist ein Plus von 3,9 Prozent, wie aus der am Freitag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Erfolgsrechnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
