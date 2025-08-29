Bern - Das Schweizer Medtech-Startup Rhovica Neuroimaging AG (Rhovica) hat in einer von M2care angeführten Finanzierungsrunde 2,3 Millionen Franken aufgebracht, an der sich Kickfund, Valuemaker und mehrere andere Business Angels beteiligt haben. Die Finanzierung wird die Entwicklung von SoNav beschleunigen, dem Bettseitennavigationssystem von Rhovica für extraventrikuläre Drainagekatheter (EVD), die in der Notfallneurochirurgie eingesetzt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab