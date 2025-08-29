Die Fielmann Group veröffentlichte ihre endgültigen Halbjahreszahlen und bestätigte damit die starken Vorabzahlen. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 um 12,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Mrd. EUR (+12,2 % yoy in Q2). Dies wurde durch ein organisches Wachstum von 4,4 % yoy getragen, dank einer starken Entwicklung in allen Märkten und Produktkategorien, während das anorganische Wachstum (+7,9 % yoy) auf die Übernahme von Shopko zurückzuführen ist. Auf der Profitabilitätsseite legte das bereinigte (adj.) EBITDA um 25,9 % yoy zu und die Marge weitete sich um 2,6 Prozentpunkte yoy auf 23,7 % im ersten Halbjahr aus. Treiber waren verbesserte Effizienz, eine vorteilhafte Absatzstruktur sowie striktes Kostenmanagement. Fielmann bestätigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 2,5 Mrd. EUR und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 24 %, deren Erreichung das Unternehmen klar auf Kurs ist. Die klaren Ziele bis 2030 (Umsatz von 3,8-4,2 Mrd. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 25 %) in Kombination mit einer starken Erfolgsbilanz in der Umsetzung machen Fielmann zu einem überzeugenden Investment Case im europäischen Retail-Healthcare-Sektor. Wir bekräftigen daher unsere KAUFEN-Empfehlung und bestätigen unser Kursziel von 68,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag





