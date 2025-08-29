Südafrikas größter Goldproduzent Harmony Gold (ISIN: ZAE000015228) hat zum Ende seines 75. Firmenjubiläums ein starkes Ergebnis vorgelegt. Getragen von hohen Goldpreisen, verbesserten Erzgehalten und einer klaren Wachstumsstrategie erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 (per 30. Juni) neue Rekordwerte bei Cashflow und Gewinn. Gewinnsprung dank hoher Goldpreise Die Headline Earnings per Share (HEPS) stiegen um 26 % auf 2.337 Rand-Cent (129 US-Cent) je Aktie. Der Gewinn je Aktie kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
